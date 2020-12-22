SsangYong объявила о банкротстве

Южнокорейская компания SsangYong объявила дефолт попричине отсутствия возможности выплаты кредита. При этомавтопроизводитель подал исковое заявление.

По заявлению представителей фирмы, ею был пропущен очередной платеж. При этом компания обратилась в суд с просьбой возбудить судебное разбирательство для получения соглашения в вопросе продления сроков погашения кредитной задолженности с иностранными банками.

В свою очередь, это является последней неудачей дляюжнокорейского производителя. Больше 10-ти лет назад произошел ещё один громкий инцидент. В то время SsangYong перешла в руки индийской корпорации Mahindra.

Однако автогигант не смог возродить фирму из-за долгов SsangYong и падения продаж. В настоящее время чиновники ведут поиски инвесторов, чтобы выкупить большую часть автобренда.

По заявлению представителей южнокорейского министерстваторговли, компанией была подана заявка, подразумевающаяиспользование автономной программы поддержки реструктуризации. Она даст SsangYong 3 месяца для консультаций с кредиторами, а также заинтересованными сторонами.