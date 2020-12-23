Власти Москвы могут оштрафовать ГУМ на 1 миллион рублей

Главный универмаг (ГУМ), расположенный на Красной площади в Москве, могут оштрафовать на миллион рублей, сообщает «Москва24». В ТЦ не уделяют достаточно внимания мерам профилактики распространения коронавируса.

Об этом журналистам сообщил главный инспектор столичного Объединения административно-технических инспекций Ян Поповский. Специалисты выяснили, что ГУМ не соблюдает противоэпидемические меры: посетителей никто не обязывает надевать и носить, не снимая, маски и перчатки. Также покупатели не соблюдают социальную дистанцию.

Поповский подчеркнул, что представители ТЦ должны явиться в инспекцию, где им вручат протокол. Какое наказание грозит администрации ГУМА, пока не ясно. За выявленные нарушения предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей. Однако, если выяснится, что халатность сотрудников ТЦ повлияла на здоровье кого-нибудь из посетителей, взыскание может составить 1 миллион рублей.

В ноябре, как сообщал «Рамблер», специалисты московского оперативного штаба по борьбе и мониторингу ситуации с коронавирусом провели проверки в ТЦ «Елоховский пассаж», «Радуга», «Европа» в центре Москвы. В итоге они обнаружили почти 60 нарушителей масочно-перчаточного режима. В отношении них составили административные протоколы и назначили штрафы по 4 тысячи рублей каждому.

Более масштабные проверки на предмет обязательного ношения масок и перчаток в местах скопления людей в Москве устраивают в общественном транспорте. Всего за несколько предыдущих месяцев в столице оштрафовали около 96 тысяч пассажиров. Жителям столицы выписали протоколов на сумму почти 480 миллионов рублей.