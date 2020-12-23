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Банкам запретили блокировать счета без объяснения причин 

Елена Прошина 50 минут назад
Госдума приняла закон о запрете блокировок счетов клиентов в банках без объяснения причин. Об этом сообщает РИА Новости.
Сейчас банк может приостановить любой денежный перевод, если он покажется подозрительным. Получить отказ или даже столкнуться с закрытием счета можно, например, если банк не получил документы, подтверждающие добросовестность клиента.
Депутаты проголосовали за законопроект, который фактически запрещает банкам без объяснения причин заблокировать счет или отказаться от совершения операций. Причем это касается как обычных граждан, так и бизнеса.
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Теперь решение об отказе в заключении договора банковского счета (вклада) или от совершения операции с денежными средствами будет принимать непосредственно руководитель банка или специально уполномоченные им лица. А отказ от обслуживания становится возможен лишь при обоснованном подозрении в отмывании преступных доходов или финансировании терроризма.
«Рамблер» писал, что ранее Ассоциация банков «Россия» (АБР) предложила замораживать переводы, полученные предполагаемыми злоумышленниками, на 25 дней. По задумке АБР, переводы будут блокировать, если клиент пожаловался на мошенничество не позднее следующего дня после того, как банк получателя зафиксировал транзакцию. Сейчас оспаривать транзакцию можно только до зачисления средств на счет получателя. Максимальный срок блокировки составляет пять дней.
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Компании , Видео , Личный счет , Госдума
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