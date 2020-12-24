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В Сенате США потребовали объяснить слухи о контроле Дерипаски над «Русалом» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 3 часа назад
В США потребовали объяснить контроль Дерипаски над «Русалом»
Фото: РИА Новости
Минфин США должен провести брифинг в связи с сообщениями о том, что российский бизнесмен Олег Дерипаска продолжает контролировать компанию «Русал», заявил американский сенатор Шеррод Браун.
Источники Bloomberg сообщили, что европейские чиновники направили властям США информацию, согласно которой Дерипаска якобы продолжает контролировать «Русал» и En+ Group, может оказывать на деятельность компаний значительное влияние и использовать их ресурсы в своих интересах. Юристы En+ и Дерипаски опровергли эту информацию.
Представитель Брауна заявила, что сенатор «очень обеспокоен этими утверждениями» и хочет узнать, не «нарушает ли какая-либо деятельность» Дерипаски «соглашение 2018 года об исключении из списка санкций». Также Браун интересуется тем, какие санкции могут последовать, если информация подтвердится, передает РИА «Новости».
Весной 2018 года Минфин США ввел санкции против Дерипаски и его компаний, включая «Группу ГАЗ». Однако сроки, в которые инвесторы должны были избавиться от акций, постоянно переносились. В конце января 2019 года Вашингтон снял санкции с компаний «Русал», En+ и «Евросибэнерго» в связи со снижением в них долей Дерипаски. При этом сам бизнесмен и другие его компании остались в черном списке.
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Компании , Шеррод Браун , Олег Дерипаска , Казначейство США , En+ Group , Сенат США , Евросибэнерго , Группа ГАЗ , Русал , РИА Новости , Bloomberg
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