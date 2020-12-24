«Главкосмос» запустил сайт с космическим мерчем 

Предприятие "Главкосмос" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") открыло сайт с продажей сувенирной продукции, посвященной российской космонавтике: календари, брелоки, блокноты и даже комикс.
На сайте glavstore за 2490 рублей можно приобрести настенный календарь на 2021 год, художественное оформление которого посвящено юбилею полета Юрия Гагарина. Также в ассортименте набор открыток с изображением космической техники и девушками-сотрудницами ракетно-космической отрасли, изображенными в стиле пинап. Цена наборов — 390 рублей. Кроме того, на сайте представлены художественные изображения Восточного и Байконура по цене 540 рублей.
В продаже имеются магниты и флэшка в форме ракеты "Союз", макеты ракет "Союз", имеется раздел с одеждой, но он пока не заполнен.
"У нас есть то, чего нет у других: качественные космические товары, которые приятно не только получать, но и дарить", — говорится на сайте.
На сайте указано, что он находится на стадии разработки и наполнения, в связи с чем некоторые разделы могут быть не активны.
Ранее "Роскосмос" открыл на своем сайте раздел с песнями о космосе, в том числе авторства главы госкорпорации Дмитрия Рогозина.