Российские ТЦ потеряли в 2020 году 250 млрд рублей выручки 

Пандемия коронавируса привела к тому, что выручка торговых центров в России в 2020 году сократилась примерно на 250 млрд рублей. Об этом со ссылкой на президента Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрия Москаленко пишет ТАСС.

Как сообщал «Рамблер», в конце 2019 года в Китае началась вспышка коронавируса. К марту Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии. По последним данным, число заболевших во всем мире превысило 78 млн человек. В России коронавирус диагностирован у более чем 2,9 млн человек.

«По нашей оценке, падение выручки за период локдауна и последующие периоды для отрасли составила в районе 250 млрд рублей», — заявил Москаленко.

По данным члена президиума РСТЦ, гендиректора компании Malltech Николая Артеменко , потери в первые три-четыре месяца пандемии составили от 80 до 100% выручки.

При этом в среднем отрасль в 2020 году не досчитается 40-45% выручки, а восстановления в полном объеме можно ожидать только к 2022 году.

Также в РСТЦ отметили, что перенесены сроки возведения многих торговых центров, а инвесторы сфокусировались не на крупных проектах, а на небольших торговых площадках.