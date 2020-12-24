В Китае начали антимонопольное расследование против Alibaba

Рыночный регулятор Китая объявил о начале антимонопольного расследования в отношении Alibaba — одной из крупнейших технологических корпораций в стране. Интернет-гиганта обвиняют в оказании давления на продавцов, которые пользуются услугами его многочисленных площадок.

Китайские власти уличили компанию Alibaba в монополизме, запустив проверку деятельности корпорации, пишет Financial Times. Сообщается, что этот ход — одна из мер, которые принял Пекин, недовольный влиянием империи Джека Ма , являющегося владельцем Alibaba и по совместительству богатейшим человеком страны.

Антимонопольное расследование ведет Государственное управление рыночного регулирования [State Administration for Market Regulation, или SAMR]. Основной претензией регулятора стали практики в Alibaba, включающие в себя оказание давления и наложение ограничений на продавцов и обычных пользователей платформ IT-гиганта.

В частности, руководство компании требовало от своих партнеров отказаться от работы с конкурентами, что, по мнению регулятора, привело к созданию «принудительной эксклюзивности».

В официальном заявлении Alibaba говорится, что компания с радостью окажет содействие регулятору, а ее сервисы продолжат работу в обычном режиме.

«Это первое антимонопольное расследование в отношении китайской интернет-компании из-за доминирования на рынке. В самом худшем случае Alibaba может получить штраф в размере до 10% от прошлогодней прибыли», — считает Скотт Ю, юрист по антимонопольным делам компании Zhong Lun.

После новостей о проверке регулятором акции Alibaba упали более чем на 8% на гонконгской бирже.

Незадолго до решения SAMR о расследовании власти Китая остановили первичное размещение акций Ant Group — «дочки» Alibaba, также принадлежащей Джеку Ма. IPO Ant Group было сорвано за два дня до начала торгов. По официальной версии, выход на фондовый рынок был приостановлен из-за новых правил регулирования китайской финтех-сферы, однако СМИ сообщают, что накануне Джек Ма позволил себе критику в адрес банков Китая и других стран, назвав Базельские соглашения, которые регулируют финансовую сферу во всем мире, «клубом для стариков», который мешает инновациям. По данным Bloomberg, после отмены IPO дочерней фирмы Alibaba китайские власти рекомендовали Ма временно не покидать страну.

Как отметил аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк, действия китайского Государственного управления рыночного регулирования не направлены исключительно против Alibaba.

«Еще в ноябре регулятор представил новые законопроекты, которые ограничат деятельность компаний по сбору данных, а также другие правила, которые, по его словам, предназначены для защиты потребителей. По данным South China Morning Post, регулирующий орган вызвал Alibaba, JD.com, Tencent, Meituan, Pinduoduo и Didi Chuxing на встречу, чтобы обсудить набор правил, которым они должны следовать. Одно из них будет касаться запрета продавать продукцию по цене ниже себестоимости с целью вытеснения конкурентов или достижения монопольных позиций», — пояснил эксперт.

Он добавил, что провести четкую грань между рыночной конкурентной борьбой и злоупотреблением монопольным положением очень сложно.

В других странах мира, в частности в США, на данный момент также ведется несколько расследований в отношении крупнейших технологических компаний.