Российские предприниматели приготовились два года соблюдать масочный режим 

Несмотря на появление вакцины, российский бизнес не ждёт скорого возвращения к допандемийной норме. Большая часть предпринимателей готовится к сохранению противоэпидемических мер на один-два года и планирует сохранить масочный режим и удалённую работу на этот период.

Такие данные приводятся в совместном докладе консалтинговой фирмы PwC и аналитического центра НАФИ. Аналитики опросили свыше тысячи руководителей российских компаний малого, среднего и крупного бизнеса. Подавляющее большинство испытывает сильный скепсис относительно скорого завершения пандемии.

75% бизнесменов заявили, что готовятся к продлению масочного режима на следующие год-два, и уже запланировали траты на обеспечение масками всех сотрудников. Ещё треть планирует вакцинировать персонал, но ориентируется на сохранение удалёнки на этот срок. Всего за время пандемии коронавируса на дистанционный формат работы перешло около половины компаний.

81% респондентов указали, что деловой и инвестиционный климат в стране ухудшился, хотя 55% полагают, что сейчас перспективность вложений в крупные российские компании уже восстановилась. Несмотря на кризис, большая часть руководителей не планирует закрывать свой бизнес, а 51% сохранят планы на инвестиции, хоть и пересмотрят их структуру. 11% даже захотели нарастить свои вложения.