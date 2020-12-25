Основатель Alibaba потерял более 3,5 миллиарда долларов за день 

По данным на закрытии торгов в четверг, состояние Ма оценивалось в 57,3 миллиарда долларов. Из данных Forbes следует, что за сутки он потерял 3,6 миллиарда. Бизнесмен занимает 19 строчку рейтинга.

В четверг акции Alibaba на биржах Гонконга и Нью-Йорка пережили серьезное падение на новостях об антимонопольном расследовании в её отношении. Акции компании в Гонконге подешевели на 8,1%, а на бирже NASDAQ — на 13,3%.

Главное государственное управление Китая по контролю и регулированию рынка начало антимонопольное расследование в отношении Alibaba. Компания в свою очередь сообщила, что готова активно сотрудничать с властями и продолжит вести нормальную деятельность, несмотря на расследование.