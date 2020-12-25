Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
74.44
90.80
90.27
Прогноз
28.12 – 04.01
$
73.00
89.50
Индексы и котировки Brent
51.39
+0.12 Золото
1879.48
–0.01 РТС
1366.76
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.12
1.2181
+0.0038
10.12
1.2143
21.12
13.12
29.11

В России предложили взимать плату с компаний за иностранных работников 

Лера Букина 1 час назад
Вице-премьер и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в интервью РБК заявил о необходимости ввести акциз для организаций при приеме на работу иностранных граждан для новых проектов на Дальнем Востоке и в Арктике.
Он отметил, что компаниям необходимо платить за иностранную рабочую силу. Цель данной инициативы — предоставить работу и достойную заработную плату россиянам, заявил он.

«Нас беспокоит большое количество иностранной рабочей силы, используемой при строительстве объектов на Дальнем Востоке. Там десятки тысяч человек работают со всего мира: и из республик бывшего СССР, и из Китая, и из других стран», — отмечает Трутнев.

Он считает, что, прежде всего, необходимо предоставлять достойную работу гражданам России. Также Трутнев подчеркивает, что данная мера в случае ее одобрения президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Михаилом Мишустиным не коснется существующих проектов.
Российские ТЦ потеряли в 2020 году 250 млрд рублей выручки
Он утверждает, что в 2020 году на фоне проблем из-за коронавируса объем иностранных инвестиций на Дальний Восток снизился больше чем на 30%. Однако, как заявил Трутнев, объем уже подписанных договоров, реализация которых намечена до 2024 года — свыше 5 трлн рублей.
Ранее «Рамблер» сообщал, что глава Российской Федерации Владимир Путин заявил, что россиянам необходимо поднимать заработную плату. Такое заявление он сделал в ходе ежегодной пресс-конференции 17 декабря.
Комментарии
Компании , Видео , Юрий Трутнев , Михаил Мишустин , Владимир Путин , РБК
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
ЦБ защитит россиян от банков
01:13
ЦБ защитит россиян от банков
Личный счет Компании
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение