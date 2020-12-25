Вице-премьер и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в интервью РБК заявил о необходимости ввести акциз для организаций при приеме на работу иностранных граждан для новых проектов на Дальнем Востоке и в Арктике.

Он отметил, что компаниям необходимо платить за иностранную рабочую силу. Цель данной инициативы — предоставить работу и достойную заработную плату россиянам, заявил он.

«Нас беспокоит большое количество иностранной рабочей силы, используемой при строительстве объектов на Дальнем Востоке. Там десятки тысяч человек работают со всего мира: и из республик бывшего СССР, и из Китая, и из других стран», — отмечает Трутнев.

Он считает, что, прежде всего, необходимо предоставлять достойную работу гражданам России. Также Трутнев подчеркивает, что данная мера в случае ее одобрения президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Михаилом Мишустиным не коснется существующих проектов.

Он утверждает, что в 2020 году на фоне проблем из-за коронавируса объем иностранных инвестиций на Дальний Восток снизился больше чем на 30%. Однако, как заявил Трутнев, объем уже подписанных договоров, реализация которых намечена до 2024 года — свыше 5 трлн рублей.