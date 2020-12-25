Сбер отменит продажи сложных инвестпродуктов россиянам

"Они приняли решение такое мягкое, в виде рекомендации. Но, тем не менее, мы тоже принимаем решение, что все те инструменты, которые попали под рекомендацию регулятора, мы их перестанем продавать", — сказал Греф в интервью телеканалу "Россия 24".