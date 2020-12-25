Сбер отменит продажи сложных инвестпродуктов россиянам

Сбербанк решил перестать продавать сложные инвестиционные инструменты неквалифицированным инвесторам в России после рекомендации ЦБ, сообщил глава кредитной организации Герман Греф.
Банк России в середине декабря опубликовал письмо с рекомендацией кредитным организациям и профессиональным участникам рынка ценных бумаг не продавать сложные инвестиционные продукты неквалифицированным инвесторам до введения обязательного тестирования на право их покупки. Такое тестирование должно начаться с 1 октября 2021 года, говорила ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Они приняли решение такое мягкое, в виде рекомендации. Но, тем не менее, мы тоже принимаем решение, что все те инструменты, которые попали под рекомендацию регулятора, мы их перестанем продавать", — сказал Греф в интервью телеканалу "Россия 24".
Ранее в Сбербанке сообщали РИА Новости, что банк поддерживает инициативу ЦБ РФ по повышению информирования инвесторов обо всех рисках при продаже им структурных продуктов, при этом сам не предлагает продукты без защиты капитала неквалифицированным инвесторам.