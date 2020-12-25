Сбер отменит продажи сложных инвестпродуктов россиянам 

Глава Сбера Герман Греф заявил о том, что банк в будущем откажется от продажи неопытным инвесторам сложных финансовых инструментов. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 24», пишет РБК.

«Они (в ЦБ) приняли решение мягкое, в виде рекомендации. Но мы тоже принимаем решение, что все те инструменты, которые попали под рекомендацию регулятора, мы их перестанем продавать», — заявил Греф.

Он отметил, что Сбербанк будет продолжать работать совместно с Банком России над созданием законодательства, которое позволит выпускать сложные финансовые инструменты на рынок с соответствующими ограничениями.

Также отмечается, что в ЦБ РФ сообщили, что доля продаж банками сложных инвестиционных инструментов клиентам, которые не имеют нужного опыта, превышает 60%.

Подчеркивается, что на встрече, которая состоялась 17 декабря, Банк России попросил участников рынка предоставить информацию о приведении деятельности в соответствие с рекомендациями.