Ещё
Далее:
Читайте также:
Жорж Милославский рекомендует: сплошные хиты
Жорж Милославский рекомендует: сплошные хиты Смотреть в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
74.44
90.80
90.27
Прогноз
28.12 – 04.01
$
74.00
90.65
Индексы и котировки Brent
51.39
+0.12 Золото
1879.48
–0.01 РТС
1366.76
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.12
1.2181
+0.0038
10.12
1.2143
21.12
13.12
29.11

Сбер отменит продажи сложных инвестпродуктов россиянам 

Лера Букина 30 минут назад
Сбер отменит продажи сложных инвестпродуктов россиянам
Фото: ТАСС
Глава Сбера Герман Греф заявил о том, что банк в будущем откажется от продажи неопытным инвесторам сложных финансовых инструментов. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 24», пишет РБК.

«Они (в ЦБ) приняли решение мягкое, в виде рекомендации. Но мы тоже принимаем решение, что все те инструменты, которые попали под рекомендацию регулятора, мы их перестанем продавать», — заявил Греф.

Он отметил, что Сбербанк будет продолжать работать совместно с Банком России над созданием законодательства, которое позволит выпускать сложные финансовые инструменты на рынок с соответствующими ограничениями.
Также отмечается, что в ЦБ РФ сообщили, что доля продаж банками сложных инвестиционных инструментов клиентам, которые не имеют нужного опыта, превышает 60%.
Подчеркивается, что на встрече, которая состоялась 17 декабря, Банк России попросил участников рынка предоставить информацию о приведении деятельности в соответствие с рекомендациями.
Ранее «Рамблер» сообщал, что ЦБ РФ предлагает защитить россиян от рискованных инвестиций и ввести ограничения временного характера на продажу им сложных финансовых продуктов до тех пор, пока не заработает закон о защите неквалифицированных инвесторов. ЦБ РФ порекомендовал в течение 2021 года воздержаться от заключения с неопытными инвесторами сделок и договоров, в частности, с облигациями российских и иностранных эмитентов, размер выплат по которым зависит от наступления или ненаступления различных обстоятельств.
Видео дня. В России резко подорожала икра
Комментарии
Компании , Личный счет , Герман Греф , Сбербанк России , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
ЦБ защитит россиян от банков
01:13
ЦБ защитит россиян от банков
Личный счет Компании
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение