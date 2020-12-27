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Эксперты оценили сроки завершения строительства «Северного потока — 2» 

Газета.Ru и ещё 3 2 часа назад
Эксперты оценили сроки достройки «Северного потока — 2»
Фото: ТАСС
Эксперты в беседе с "Известиями" высказались о примерных сроках окончания строительства газопровода "Северный поток — 2". "История с достройкой газопровода будет развиваться следующим образом: "Фортуна" достроит участок газопровода в немецкой акватории в декабре 2020 года. Далее к строительству присоединится "Академик Черский", — сказал эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков.
По его словам, это судно станет прокладывать трубы в акватории Дании. Скорее всего, в этих водах будут работать два трубоукладчика, они управятся с этим участком за два месяца.
Если будет задействовано лишь одно судно, то строительство этой части газопровода завершится за четыре-пять месяцев, добавил специалист.
Директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова выразила мнение, что "мягкие формулировки" в новом пакете санкций США говорят о том, что "Северный поток — 2" может быть достроен к середине 2021 года.

"Немецкие регуляторы, которые будут выдавать разрешения для начала эксплуатации газопровода, под американские санкции не подпадут", — уверена она.

В пользу быстрого завершения строительства трубопровода указывает и тот факт, что президент США Дональд Трамп наложил вето на проект оборонного бюджета страны, предусматривающий санкции в отношении "Северного потока — 2".
Конгрессу США нужно будет время, чтобы принять проект бюджета без его одобрения. Кроме того, избранный президент США Джо Байден еще не выразил свое отношение к "Северному потоку — 2".
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Компании , Джозеф Байден , Игорь Юшков , Мария Белова , Дональд Трамп , Конгресс США , Финансовый университет , газета "Известия"
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