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Олег Тиньков подарил автомобили Tesla лучшим сотрудникам банка 

Вероника Полынина 2 часа назад
Олег Тиньков подарил автомобили Tesla лучшим сотрудникам банка
Фото: РИА Новости
Бизнесмен Олег Тиньков подарил пятерым сотрудникам банка Tinkoff автомобили Tesla. Об этом он рассказал в Instagram.

«Крутым сотрудникам — крутые подарки: в благодарность за многолетнюю работу, высокие результаты и важный вклад в общее дело я решил подарить лучшим из лучших в Тинькофф ПЯТЬ новеньких TESLA!» — написал предприниматель.

Он подчеркнул, что потратил на подарки свои личные деньги, а не средства банка Tinkoff, хотя «у компании будет прекрасная и сказочная чистая прибыль по итогам 2020 года». По словам Олега Тинькова, в следующем году он также намерен подарить несколько автомобилей Tesla сотрудникам банка.
Как сообщал «Рамблер», на прошлой неделе Олег Тиньков рассказал, что полностью излечился от лейкемии, с которой сражался с конца прошлого года. Бизнесмен заявил, что получил результаты молекулярных анализов костного мозга, которые точно показывают остаточное содержание клеток лейкемии в костном мозге. Результаты анализов показали полную ремиссию на молекулярном уровне. Тиньков назвал это чудом, свершившимся в день Николая Чудотворца.
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Компании , Олег Тиньков
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