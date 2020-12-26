Трубоукладчик «Фортуна» завершил работы на немецком участке «Северного потока 2» 

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Трубоукладочное судно «Фортуна» завершило работы по достройке «Северного потока— 2» на немецком участке и готовится к переходу на датский.

Сегодня ночью корабль покинул немецкую морскую зону, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на данные международной системы позиционирования морских судов.

Судно направилось в порт Висмар. Сейчас трубоукладчик находится примерно в 100 км от места проведения работ и 170 км от порта Висмар.

«Фортуна» вела укладку трубопровода в исключительной экономической зоне Германии с 11 декабря. В планах было построить 2,6 км трубы на глубине менее 30 метров.

Датское агентство по мореплаванию заявило, что с 15 января «Фортуна» может начать укладывать трубы в исключительной экономической зоне Дании.

Сейчас из 2460 км газопровода уложено более 2300 км (94%). Проекту активно противостоят США, введшие против него санкции.