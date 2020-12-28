«Газпром-медиа» закрыл сделку по покупке Rutube 

Холдинг "Газпром-медиа" приобрел видеосервис Rutube. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе холдинга.

"Состоялась регистрация перехода права собственности на долю в ООО "Руформ" к ООО "ИНТЕРФАКС-ТВ", входящему в холдинг "Газпром-медиа". В результате сделки холдинг стал владельцем 100% ООО "Руформ", — сказали в пресс-службе.

Сумма сделки не раскрывается.

Размещением рекламы на платформе займется сейлз-хаус "Газпром-медиа".

Видеоинвентарь Rutube станет доступен для клиентов "Газпром-медиа" с января 2021 года. Платформа перейдет на классическую AVOD модель монетизации. Реклама на площадке будет доступна как самостоятельный инвентарь, так и в рамках консолидации с другими медиа — ТВ, радио, остальные цифровые площадки.

"Мы уверены, что Rutube усилит наши позиции в цифровом сегменте. Расширение предложения в сегменте видео — важный шаг в развитии нашей продуктовой линейки и укреплении "Газпром-медиа" в качестве поставщика качественной рекламной аудитории", — отметила Екатерина Веселкова, генеральный директор сейлз-хауса "Газпром-медиа", слова которой приводит пресс-служба.

Холдинг намерен сохранить команду Rutube и усилить ее в рамках модернизации сервиса. Должность генерального директора продолжит занимать Роман Максимов