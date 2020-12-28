Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите кино за 1 рубль на все праздники!
Выберите кино за 1 рубль на все праздники! Включите сейчас ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
28.12 – 04.01
$
74.00
90.65
Индексы и котировки Brent
51.39
+0.12 Золото
1879.48
–0.01 РТС
1366.76
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.12
1.2181
+0.0063
11.12
1.2117
21.12
13.12

«Газпром-медиа» закрыл сделку по покупке Rutube 

ТАСС и ещё 4 3 часа назад
«Газпром-медиа» закрыл сделку по покупке Rutube
Фото: ТАСС
Холдинг "Газпром-медиа" приобрел видеосервис Rutube. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе холдинга.

"Состоялась регистрация перехода права собственности на долю в ООО "Руформ" к ООО "ИНТЕРФАКС-ТВ", входящему в холдинг "Газпром-медиа". В результате сделки холдинг стал владельцем 100% ООО "Руформ", — сказали в пресс-службе.

Сумма сделки не раскрывается.
Размещением рекламы на платформе займется сейлз-хаус "Газпром-медиа".
Видеоинвентарь Rutube станет доступен для клиентов "Газпром-медиа" с января 2021 года. Платформа перейдет на классическую AVOD модель монетизации. Реклама на площадке будет доступна как самостоятельный инвентарь, так и в рамках консолидации с другими медиа — ТВ, радио, остальные цифровые площадки.

"Мы уверены, что Rutube усилит наши позиции в цифровом сегменте. Расширение предложения в сегменте видео — важный шаг в развитии нашей продуктовой линейки и укреплении "Газпром-медиа" в качестве поставщика качественной рекламной аудитории", — отметила Екатерина Веселкова, генеральный директор сейлз-хауса "Газпром-медиа", слова которой приводит пресс-служба.

Холдинг намерен сохранить команду Rutube и усилить ее в рамках модернизации сервиса. Должность генерального директора продолжит занимать Роман Максимов.
Ранее глава холдинга Александр Жаров сообщил о том, что "Газпром-медиа" уже год работает над модернизацией платформы и намерен ее сделать такой уже удобной площадкой для размещения видеоконтента, как американская платформа YouTube.
Видео дня. Могут ли кредитные долги привести к финансовому кризису
ТАСС: последние новости
Набиуллина рассказала о личном опыте общения с телефонными мошенниками Набиуллина рассказала о личном опыте общения с телефонными мошенниками Авиакомпания "Россия" начнет использование самолетов SSJ-100 с 1 января Авиакомпания "Россия" начнет использование самолетов SSJ-100 с 1 января МИД ФРГ считает, что решение по "Северному потоку - 2" должны принимать участники проекта МИД ФРГ считает, что решение по "Северному потоку - 2" должны принимать участники проекта
Комментарии
Компании , Александр Жаров , Роман Максимов , Газпром-медиа , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
ЦБ защитит россиян от банков
01:13
ЦБ защитит россиян от банков
Личный счет Компании
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение