HeadHunter приобрела 100% платформы Zarplata.ru

Рекрутинговая компания HeadHunter объявила о закрытии сделки по приобретению 100% ООО "Зарплата.ру", управляющей платформой поиска работы и персонала Zarplata.ru, за 3,5 миллиарда рублей у Hearst Shkulev Digital Regional Network B. V.

Сделка была одобрена Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России, стороны планировали завершить ее до января 2021 года, а сама покупка была профинансирована за счет новых долговых обязательств. При этом HeadHunter отмечала, что у нее есть различные источники финансирования, включая неиспользованные кредитные линии в ВТБ и выпуск облигаций.

"Покупка платформы Zarplata.ru ускорит развитие hh.ru в ключевых стратегических направлениях, таких как рост проникновения в российские регионы, расширение охвата аудитории "синих воротничков" и базы клиентов малого и среднего бизнеса", — говорится в сообщении.

Влияние приобретения на консолидированную выручку HeadHunter в 2020 году, как ожидается, не будет существенным, учитывая короткий период между завершением приобретения и концом 2020 финансового года, резюмировали в компании.

Zarplata.ru — один из крупнейших игроков российского рынка онлайн-рекрутмента, с лидирующими позициями в ряде регионов Урала и Сибири. Платформа была сформирована путем консолидации локальных городских интернетных порталов. В 2019 году её общая выручка составила 854 миллиона рублей, что сопоставимо с показателями выручки HeadHunter в ключевых регионах Zarplata.ru.

Ранее HeadHunter уточняла, что Zarplata.ru будет работать как независимая дочерняя компания на привычном веб-адресе, а команда компании будет сохранена и вовлечена в дальнейшее развитие платформы.