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Путин допустил возможность дополнительных мер поддержки бизнеса 

Российская Газета 32 минуты назад
Путин допустил возможность дополнительных мер поддержки бизнеса
Фото: РИА Новости
Правительство работает над возможностью введения дополнительных мер поддержки пострадавшего от пандемии бизнеса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым.
"Вы правы, там ситуация непростая", — согласился Владимир Путин с доводами собеседника.

"Мы это видим, и, конечно, правительство думает над тем и о том, что и как можно сделать дополнительно, чтобы поддержать", — заверил президент.

Титов рассказал, что многие предприниматели беспокоятся, что не смогут вернуть налоги после отсрочки. При этом президент заметил, что важны не только опросы, но и анализ реального состояния компаний.
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Компании , Борис Титов , Владимир Путин
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