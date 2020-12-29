ВЭБ.РФ в 2022 году купит акции РЖД на 82 млрд рублей 

"В 2025-2026 годах планируется предусмотреть 130 млрд рублей ВЭБу из федерального бюджета — их нужно делить на две части: 100 млрд рублей идут на капитал ВЭБа, для реализации инвестпроектов, участия в нацпроектах, для продолжения финансирования приоритетов, которые были определены для госкорпорации. 30 млрд рублей будут направлены для того, чтобы в 2022 году ВЭБ купил акции РЖД на 82 млрд рублей (эти 30 млрд рублей, с учетом дисконтирования, помогут госкорпорации не тратить собственный капитал)", — сказал Силуанов.