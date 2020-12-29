Судьба проекта «Северный поток-2» решится в 2021 году, пишет «Прайм». Решающим моментом будет продолжение строительства в исключительной экономической зоне Дании возле острова Борнхольм. Оно должно возобновиться в середине января 2021 года, когда расширенные санкции, заложенные в оборонный бюджет США, уже будут объявлены.

США ранее заявляли, что намерены «вбить кол в этот проект» и продолжить вводить санкции, которые не позволят завершить строительство и ввод газопровода в эксплуатацию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сравнил действия США с неприкрытой рейдерской атакой, а глава МИД Германии Хайко Маас назвал американские санкции покушением на суверенитет Европы.

Для противостояния давлению Вашингтону России и заинтересованным европейским странам необходимо объединить усилия.

11 декабря оператор газопровода Nord Stream 2 возобновил строительство только 11 декабря. Российская баржа-трубоукладчик «Фортуна» приступила к работе и достроила в прибрежных водах Германии одну из двух ниток морского участка протяженностью 5,2 км.

Как отмечает «Прайм», результаты работы «Фортуны» в водах Германии свидетельствуют, что Nord Stream 2 способен самостоятельно завершить строительство. Темпы продвижения могут быть значительно ускорены, если к работе будет привлечено судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое находится в районе Калининграда.

Если работы в Дании продолжатся несмотря на расширение санкций, проект будет успешно завершен.