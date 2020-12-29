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Назван решающий момент для «Северного потока — 2» 

Вероника Полынина 24 минуты назад
Работы в Дании назвали ключевыми для «Северного потока — 2»
Фото: Reuters
Судьба проекта «Северный поток-2» решится в 2021 году, пишет «Прайм». Решающим моментом будет продолжение строительства в исключительной экономической зоне Дании возле острова Борнхольм. Оно должно возобновиться в середине января 2021 года, когда расширенные санкции, заложенные в оборонный бюджет США, уже будут объявлены.
США ранее заявляли, что намерены «вбить кол в этот проект» и продолжить вводить санкции, которые не позволят завершить строительство и ввод газопровода в эксплуатацию.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сравнил действия США с неприкрытой рейдерской атакой, а глава МИД Германии Хайко Маас назвал американские санкции покушением на суверенитет Европы.
Для противостояния давлению Вашингтону России и заинтересованным европейским странам необходимо объединить усилия.
11 декабря оператор газопровода Nord Stream 2 возобновил строительство только 11 декабря. Российская баржа-трубоукладчик «Фортуна» приступила к работе и достроила в прибрежных водах Германии одну из двух ниток морского участка протяженностью 5,2 км.
Как отмечает «Прайм», результаты работы «Фортуны» в водах Германии свидетельствуют, что Nord Stream 2 способен самостоятельно завершить строительство. Темпы продвижения могут быть значительно ускорены, если к работе будет привлечено судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое находится в районе Калининграда.
Если работы в Дании продолжатся несмотря на расширение санкций, проект будет успешно завершен.
Ранее, как сообщал «Рамблер», вице-премьер РФ Александр Новак выразил уверенность в том, что «Северный поток-2» будет достроен. По его словам, в реализации проекта заинтересованы в первую очередь европейские партнеры России. Санкции вынудят «как-то подстраиваться», однако остановить работы не смогут.
Видео дня. С 1 января в России вступят в силу новые правила и законы
Комментарии
Компании , Александр Новак , Дмитрий Песков , МИД
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