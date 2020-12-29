Orlen Lietuva начала поставки нефтепродуктов на Украину в обход Белоруссии

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Компания Orlen Lietuva, принадлежащая польскому нефтяному концерну Orlen, приступила к поставке продукции на Украину через Польшу в обход Белоруссии. Об этом со ссылкой на саму компанию сообщил во вторник интернет-портал бизнес-издания Verslo zinios

"Первая партия нефтепродуктов уже доставлена [этим путем] украинским партнерам", — говорится в сообщении. Orlen Lietuva отмечает, что маршрут через Польшу является альтернативой транспортировке продукции через Белоруссию.

Как напомнила компания, в конце 2019 года она подписала договор с государственным предприятием Lietuvos gele inkeliai ("Железные дороги Литвы") о развитии перевозок через Польшу.

Компания Orlen Lietuva принадлежит польскому концерну Orlen. В ее управлении находится единственный в странах Балтии нефтеперерабатывающий завод в литовском городе Мажейкяй.