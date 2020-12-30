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СМИ заговорили о смене главы «Газпрома» 

Прайм и ещё 2 2 часа назад
В «Газпроме» может произойти смена руководства в 2021 году
Фото: РИА Новости
В 2021 году в "Газпроме" может произойти смена руководства. Об этом написал "Коммерсант" со ссылкой на свои источники. Издание сообщило о том, что в мае 2021 года у главы корпорации Алексея Миллера, руководившего газовой монополией последние 20 лет, истекает пятилетний договор, большинство источников газеты уверены, что соглашение продлевать не станут.
"Коммерсант" отметил, что слухи о возможной отставке Алексея Миллера ходят уже не первый год. Сейчас они активизировались из-за прошедших в конце года кадровых перестановок среди губернаторов, чиновников и глав госкомпаний. Кроме прочего, слухи подогревает и плохое финансовое положение компании: убыток по МСФО в январе-сентябре составил 202 миллиарда рублей против прибыли в 1,1 триллиона рублей годом ранее.
Достройка газопровода "Северный поток-2" станет финальной точкой в карьере Миллера на посту главы "Газпрома", пишет издание, ссылаясь на свои источники. Этим проектом он выполнит одну из основных целей, поставленных перед российской энергетической компанией много лет назад, а именно избавление от зависимости от Украины, через которую в начале 2000-х годов проходило 85% экспорта российского газа в Европу.
Из того, что необходимо было сделать за годы руководства Алексея Миллера, но так и не произошло, "Коммерсант" отмечает разделение "Газпрома" на добычную и транспортную составляющие. Публично и серьезно эта идея в последний раз обсуждалась в самом начале 2000-х годов. В 2019 году, по данным газеты, вопрос поднимался на закрытых совещаниях у экс-куратора ТЭКа Дмитрия Козака. Но руководство монополии, уверяют собеседники "Коммерсанта", выступало категорически против, а вскоре последовал и уход самого господина Козака из правительства.
В конечном счете нынешние проблемы "Газпрома" не требуют немедленных реформ любой ценой, а глубокие преобразования, очевидно, представляются руководству страны более рискованными, чем сохранение статус-кво. Следуя этой логике, и уход Алексея Миллера, несмотря на окончание его контракта, не выглядит неизбежным. И уж тем более нет никаких гарантий, что перед любым его возможным сменщиком будет поставлена задача масштабной реформы компании.
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Комментарии 1
Компании , Алексей Миллер , Дмитрий Козак , Газпром
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