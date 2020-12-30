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«Байкальская горная компания» сменила название на «Удоканскую медь» 

Газета.Ru 3 часа назад
«Байкальская горная компания» сменила название на «Удоканскую медь»
Фото: assoc.khv.gov.ru
«Байкальская горная компания» — оператор Удоканского месторождения объявляет о своём новом названии — «Удоканская медь».
Внедрение нового фирменного стиля будет происходить поэтапно и охватит все сферы деятельности компании.

«Наше новое имя — «Удоканская медь» — отражает сегодняшний этап развития предприятия, — отметил председатель Совета директоров компании Валерий Казикаева. — От стадии исследований и проектных работ мы переходим к созданию промышленной компании, мы готовимся к вводу месторождения в эксплуатацию. Это совершенно новый этап: мы становимся промышленной компанией, и в основе её имени должно быть название самого крупного месторождения меди в России — Удокан».

«БГК провела беспрецедентный объем исследовательских работ, создала и запатентовала уникальную технологию переработки руды, привлекла финансирование крупнейших банков, — отметил Валерий Казикаев. — В сжатые сроки мы спроектировали горно-металлургический комбинат и сегодня «Удоканская медь» высокими темпами осуществляет его строительство, в самых сложных природных условиях и несмотря на эпидемиологическую ситуацию в стране».

В настоящее время строительство горно-металлургического комбината «Удокан» выполнено на 40%. На площадке строительства «закрыт» тепловой контур большинства корпусов обогатительной фабрики, введена в эксплуатацию подстанция «Удоканский ГМК» мощностью 50 мегаватт и две линии электропередач, ведется строительство второй подстанции на 146 мегаватт. На Удокане устанавливают компоненты технологического оборудования. Полностью завершить строительство планируется к середине 2022 года. С опережением графика на полгода компания приступила к разработке месторождения — проведению горно-капитальных работ. Промышленная разработка начнётся в начале 2022 года.
Справочно: «Удоканская Медь» (ранее — «Байкальская горная компания») была создана для реализации проекта освоения Удоканского месторождения меди. Компания входит в многопрофильную группу компаний USM (основатель — А. Б. Усманов).
Удокан с ресурсами свыше 26 млн тонн меди является крупнейшим неразработанным месторождением в России и третьим по величине в мире. Ресурсы месторождения в соответствии с классификацией JORC — 26,7 млн тонн меди, содержание меди в руде в соответствии с классификацией JORC — 1,0%. Месторождение находится в Каларском районе Забайкальского края в 30 км от станции Новая Чара Байкало-Амурской магистрали. В результате реализации проекта в строй будет введен горно-металлургический комбинат, конечной продукцией которого будет катодная медь и сульфидный концентрат, объём производства конечной продукции комбината составит 125 тысяч тонн в год.
При выходе на полную мощность рабочими местами будут обеспечены до 2,5 тыс. человек и до 20 тыс. человек в смежных отраслях. Деятельность Удоканского горно-металлургического комбината будет обеспечивать вклад до 10% в ВРП Забайкальского края.
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