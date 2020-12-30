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Газпром объявил о поставках в Сербию по новому маршруту 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 6 30 декабря 2020
Газпром с 1 января начал поставки газа в Сербию и Боснию и Герцеговину через Турцию и Болгарию, сообщили в компании.
Утром 1 января сербский лидер Александр Вучич дал старт газопроводу «Балканский поток» в Сербии, этот газопровод является частью ветки открытого в 2020 году «Турецкого потока», по которой газ из России должен поступать в Турцию, после чего в Болгарию, Сербию и Венгрию, передает ТАСС.
Длина участка составляет 403 километра, проектная мощность — 13,9 млрд кубометров газа в год. Поставки по маршруту «Турецкого потока» стали возможны из-за расширения и ввода газотранспортных мощностей «Бултрансгаза» и Gastrans d. o. o. Novi Sad.
Ранее Вучич подтвердил закупочную цену газа в 155 долларов за тысячу кубометров, на годовом уровне ожидаются поставки в 13,88 млрд кубометров газа.
30 декабря директор национальной газовой компании «Србиягаз» Душан Баятович сообщил, что первые 140 тыс. кубометров газа поступили в Сербию по продолжению газопровода «Турецкий поток».
«Турецкий поток» — экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность — 31,5 млрд кубометров газа в год.
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Компании , Видео , Турецкий поток , Душан Баятович , Александр Вучич , Газпром , ИТАР-ТАСС
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