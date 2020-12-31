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Молдавия продлила контракт на поставку и транзит газа из России 

Прайм и ещё 4 28 минут назад
Молдавия продлила действующий контракт с «Газпромом»
Фото: РИА Новости
Молдавия продлила контракт на транзит и поставку природного газа из России до конца следующего года, сообщила пресс-служба компании "Молдовагаз".

"Действующие контракты на транзит и поставку природного газа в Республику Молдова ПАО "Газпром" продлены на год. Как сообщает служба по связям с общественностью АО "Молдовагаз", соответствующие документы были утверждены на заседании Наблюдательного совета предприятия и подписаны в установленном порядке", — говорится в сообщении на странице "Молдовагаз" в соцсети Facebook.

Этим летом "Молдовагаз" начал переговоры с "Газпромом" о заключении трехлетнего контракта на поставку природного газа, однако переговоры пока не завершены.
Сейчас Молдавия приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цены нефти на мировых рынках.
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