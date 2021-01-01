В США вступили в силу санкции против «Северного потока-2»

Речь о проекте оборонного бюджета Соединенных штатов на 2021 год. Санкции коснутся страховых и сертификационных компаний, которые могут принять участие в реализации «Северного потока-2».

Как отмечали эксперты, суда, участвующие в строительстве трубопровода, станет невозможно застраховать: иностранные компании откажутся от сотрудничества с россиянами, а российские не смогут застраховать корабли «без международных страховых консорциумов». В результате без страховки ни одно судно не сможет быть допущено в европейские порты. Отсутствие сертификатов на выполненные работ в свою очередь лишает проект легитимности.

На прошлой неделе действующий президент США Дональд Трамп раскритиковал оборонный бюджет на 2021 год. Он заявил, что «это подарок России и Китаю». По его мнению, документ не содержит «критически важных мер для обеспечения национальной безопасности». Трамп отказался подписывать бюджет, таким образом наложив на него вето.

1 января стало известно, что на рассмотрении документа в Сенате США более двух третей сенаторов выступили в поддержку оборонного бюджета.

«Санкции США против «Северного потока-2» вступили в силу», — констатировали российские журналисты.

Ранее, как сообщал «Рамблер», эксперты заявили, что введение антироссийских санкций станет одной из главных причин возможного ослабления российского рубля в 2021 году. В частности, экономист Александр Янюк допустил, что в текущем году курс доллара может «скакануть» до 100 рублей.