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В Госдуме хотят «вырезать аппетиты у банков» 

Прайм и ещё 1 1 час назад
В Госдуме хотят «вырезать аппетиты у банков»
Фото: © РИА Новости. Наталья Селиверстова
Депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев предложил провести инвентаризацию банковского законодательства, сообщает REGNUM.

"Надо проинвентаризировать все банковские законы. У нас из всех отраслей самая прибыльная — банковская система, причем независимо от пандемии, от других кризисов", — заявил Николай Коломейцев.

Он обратил внимание на то, что в последние годы прибыль банков практически не снижалась и составляла более 1 трлн рублей.

"Поэтому, наверное, надо аппетиты у банков вырезать, и банкам работать на развитие экономики, а не на самих себя", — предложил парламентарий.

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Компании , Николай Коломейцев , Госдума , КПРФ , ИА REGNUM
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