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Чужое не едим: импорт мяса резко упал 

Российская Газета и ещё 1 3 часа назад
Чужое не едим: импорт мяса резко упал
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Тренд №1. Овощей и фруктов на столе больше
По оценкам Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) банка, в 2020 году впервые за последние несколько лет произошло замедление темпов роста потребления основной сельскохозяйственной продукции в России.
Несмотря на это, исторический рекорд потребления может быть установлен в категориях животноводческой продукции, а также фруктов и овощей. По прогнозам ЦОЭ, по итогам года потребление овощей в стране увеличится до 110 килограммов в год, фруктов и ягод — до 60, мяса — до 80.
Максимального уровня достигнет потребление молочных продуктов: до 245 литров на человека в год.
Тренд №2. Покупаем российское
Эксперты Центра отраслевой экспертизы ожидают дальнейшего снижения импорта мяса в Россию. В 2020 году доля импортных поставок сократится до исторического минимума и составит шесть процентов всего объема потребления. При этом поставки свинины из-за рубежа окажутся практически нулевыми.
На рост импортозамещения, по мнению аналитиков ЦОЭ, повлияло изменение валютных курсов, которое обеспечило дополнительную конкурентоспособность отечественной мясной продукции и увеличило спрос на нее.
В дальнейшем рост производства свинины внутри России будет оставаться основным фактором ценообразования на отечественном рынке. В ближайшие два-три года стоит ожидать дальнейшего снижения внутренних цен на мясо свинины.
Тренд №3. Экспорт рвется вперед
По прогнозам ЦОЭ, экспорт продукции российского АПК в этом году может превысить 28 миллиардов долларов за счет увеличения объемов экспортных поставок в некоторых категориях сельскохозяйственной продукции.
В 2020 году к основным продуктовым группам, объем экспорта которых превышает миллиард долларов, впервые приблизились мясо, мясопродукты, а также сахар и кондитерские изделия.
Аналитики Россельхозбанка полагают, что события в мировой экономике привели к фактическому усилению тренда на рост экспорта российской сельхозпродукции. И открыли для отечественных производителей перспективы по развитию и расширению производства в названных сегментах.
Тренд №4. Изменится структура продаж
Положительным эффектом от введения антивирусных ограничений стал кратный рост продаж через онлайн-каналы. По итогам 2020-го доля продаж продуктов питания в этом канале увеличится до 10 процентов против 3,5 годом ранее.
По мере развития маркетплейсов и роста интереса крупных инвесторов к этому сегменту эксперты Центра отраслевой экспертизы прогнозируют усиление конкуренции за конечного потребителя между различными торговыми форматами.
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