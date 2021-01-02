Транзит газа в Европу в 2020 году составил 55,8 миллиарда кубометров, что на 38% меньше, чем в 2019 году, "Газпром" уже полностью рассчитался за весь объем заказанных мощностей по контракту, сообщила в субботу пресс-служба компании "Оператор ГТС Украины".

В начале декабря глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что транзит газа из России через Украину с начала 2020 года составил 50 миллиардов кубометров, а до конца года этот объем может составить 55,5-56 миллиардов. Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в сентябре заявлял, что "Газпром" заплатит около 2 миллиардов долларов Украине за транзит газа в 2020 году.

"В 2020 году "Оператор ГТС Украины" осуществил транзит в Европу 55,8 миллиарда кубометров газа (— 38% по сравнению с 2019 годом). Объемы транспортировки газа из Европы в Украину за аналогичный период составили 15,9 миллиарда кубометров (+ 12% по сравнению с 2019 годом)", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, главными факторами снижения объемов транзита в Европу стали запуск новых газопроводов в обход Украины, а также уменьшение спроса на голубое топливо в ЕС и значительные запасы газа в европейских ПХГ.

"Транзитное соглашение с "Газпромом" предусматривает бронирование мощностей в объеме 65 миллиардов кубометров в 2020 году и по 40 миллиардов кубометров в 2021-2024 годах. В прошлом году транзит составил на 14% меньше (или на 9,2 миллиарда кубометров), чем предусмотрено соглашением. При этом "Газпром" уже полностью рассчитался за весь объем заказанных мощностей по контракту, в котором предусмотрено условие "качай или плати", — сообщила пресс-служба.

По данным компании, в западном направлении был осуществлен транзит 51,9 миллиарда кубометров газа (— 32%), в южном направлении транзит составил 3,9 миллиарда кубометров (— 70%).

Как отмечается, с начала года в подземные хранилища для хранения в режиме "таможенный склад" было направлено 10,2 миллиарда кубометров импортируемых объемов. Из них 60% поступили в режиме "shorthaul — таможенный склад" и 40% в режиме "граница — таможенный склад". В ноябре началась фаза активного отбора газа из таможенного склада и его дальнейшей транспортировки в страны ЕС. Всего за период января-декабря транспортировки газа из ЕС на Украину заказывали 82 трейдера, из них 52 украинские компании и 30 иностранные.

"В 2020 году "Оператор ГТС Украины" на 100% выполнил свои ключевые задачи — обеспечил надежную транспортировку газа для украинских потребителей и в полном объеме выполнил обязательства по транзиту газа в ЕС и Молдавию", — цитирует пресс-служба Макогона.

Россия и Украина в конце декабря 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита с 1 января после истечения предыдущего контракта.

Также, согласно протоколу о газовом сотрудничестве, "Газпром" и "Нафтогаз" могут рассмотреть прямые поставки газа на Украину со скидкой от цены европейского хаба (NCG) в зависимости от объемов. Однако пока о таких переговорах не сообщалось.