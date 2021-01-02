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Норвежская компания подтвердила остановку сертификации «Северного потока — 2» 

ТАСС и ещё 9 18 часов назад
Международная сертификационная и классификационная компания Det Norske Veritas (DNV GL) подтверждает прекращение всех мероприятий по сертификации газопровода "Северный поток — 2" из-за новых санкций США. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье представитель компании Роберт Ковни.

"DNV GL в ноябре 2020 года перестала предоставлять услуги судам, обслуживающим "Северный поток — 2". Теперь наша компания прекратит все мероприятия по проверке системы газопровода, на остановку этой деятельности отведено время", — указали в компании.

Как подчеркнули в DNV GL, данное заявление "сделано после принятия в США 1 января нового законодательства, по которому санкциям подвергаются компании, предоставляющие услуги по тестированию, проверке или сертификации "Северного потока — 2".
«Северный поток-2» подорожал из-за срыва сроков строительства
1 января в США вступили в силу положения оборонного бюджета, который включает расширение санкций в отношении газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени газопровод построен на 93%. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Однако год спустя, 11 декабря 2020 года, работы возобновились.
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Компании , Видео , Экономика России
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