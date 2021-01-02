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Из «Северного потока-2» вышел один из ключевых игроков 

Ирина Лебедева 49 минут назад
Det Norske Veritas (DNV) GL, Норвегия, которая должна была сертифицировать газопровод «Северный поток-2» после завершения его постройки, отказалась это делать после новых санкций США, сообщает РБК со ссылкой на поступившее в агентство заявление DNV.

«DNV GL прекратит все мероприятия по проверке трубопроводной системы Nord Stream 2 в соответствии с санкциями и до тех пор, пока эти санкции остаются в силе. Мы реализуем план по сворачиванию нашей поддержки проекта», — говорится в документе.

DNV GL — партнер действующего газопровода «Северный поток» и строящегося «Северного потока-2». «Северный поток» проходит ежегодную сертификацию DNV GL с 2012 года.
В США вступили в силу санкции против «Северного потока-2»
Американские санкции, вступающие в силу с 1 января, фактически запрещают иностранным компаниям заниматься тестированием, инспектированием и сертификацией трубопровода, который строит «дочка» «Газпрома». Компаниям, которые уже вовлечены в работы с проектом, дается 30 дней, чтобы его покинуть — в противном случае под санкции уже попадут они сами.
Строящийся участок газовой магистрали, где потребуются инспектирование и сертификация, находится на территории Дании, и, согласно правилам Датского энергетического агентства (DEA), компания — оператор газопровода может нанять любую компанию «третьей стороны», которая имеет право выдать сертификат соответствия, соответствующий закону.
Как ранее писал «Рамблер», строительство «Северного потока — 2» возобновилось, но достроить осталось 150 км пути, включая участок в датских водах, поэтому у США сохраняется возможность вставить палки в колеса российскому проекту.
Также у США есть возможность помешать работе проекта после его постройки — данный риск прослеживают эксперты.
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Компании , Видео , Газпром , РБК
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