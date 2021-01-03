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Крупный банк временно ограничит работу приложения и карт в Крыму 

РИА Новости Крым 2 часа назад
РНКБ временно ограничит работу приложения и карт в Крыму
Фото: РИА Новости
Российский национальный коммерческий банк, являющейся крупнейшим финансовым учреждением Крыма, будет проводить технические работы, которые ограничат ряд функций, касающихся работы мобильного приложения и пластиковых карт. Соответствующее сообщение пришло пользователям мобильного приложения от РНКБ.

"4 и 7 января мы будем проводить технические работы для улучшения сервисов банка. 4 января с 01:00 до 05:00 будут недоступны все финансовые операции по банковским картам, а также операции в банкоматах и терминалах. 7 января с 00:00 до 09:00 не будут доступными все платежи в банкоматах и терминалах. При этом функция внесения/снятия наличных будет работать в стандартном режиме", — говорится в разосланном сообщении от РНКБ.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в сентябре произошел массовый сбой в работе терминалов и банкоматов РНКБ. По заявлению пресс-служба банка, причиной тому стал сбой в электроснабжении центра обработки данных. Доступ был восстановлен за несколько часов.
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Комментарии
Компании , Российский национальный коммерческий банк
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