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СМИ узнали, сколько власти тратят на федеральные каналы 

News.ru и ещё 1 2 часа назад
Сколько власти тратят на федеральные каналы
Фото: Ministry of Energy Russia/via Globallookpress.com
Федеральные телеканалы получили по итогам 2019 года государственные субсидии на десятки миллиардов рублей. Деньги, в частности, шли на производство «социально значимых проектов», трансляцию программ в населённых пунктах с населением меньше 100 тыс. человек.
Телеканал НТВ за 2019 год получил 1,3 млрд рублей. Но при этом выручка телеканала сократилась на 11%, до 16 млрд рублей, пишет URA.RU со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс». Долги НТВ при этом за год увеличились вдвое и достигли 2,3 млрд рублей.
ВГТРК получила из бюджета 26 млрд рублей. В состав компании входят телеканалы «Россия 1», «Россия 24», «Культура». RT из этой же группы компаний досталось 22,3 млрд рублей.
Первому каналу была выделена разовая субсидия в 2,5 млрд рублей на производство и распространение контента, в 2020 году телеканал получил на эти же цели 5,5 млрд рублей.
Отчётность за 2020 год ещё не опубликована.
Ранее NEWS.ru сообщал, что глава «Газпром-медиа Холдинг» Александр Жаров объяснил, почему отказался снимать дальше «Дом-2». По его словам, проект перестал быть рентабельным и руководство телеканала попросту решило его закрыть.
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Комментарии 9
Компании , Александр Жаров , Газпром-медиа , ВГТРК , НТВ
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