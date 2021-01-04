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«Газпром» нарастил поставки в Китай по «Силе Сибири» 

Прайм и ещё 3 2 часа назад
«Газпром» увеличил поставки газа в Китай
Фото: Газпром
"Газпром" нарастил поставки газа в Китай по "Силе Сибири" — согласно контракту, сейчас они уже вдвое превышают обязательства четвертого квартала 2020 года, говорится в сообщении компании.

"Газпром" вышел на новый уровень суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Объем поставок соответствует контрактным обязательствам на 2021 год, в два раза превышает суточные контрактные обязательства компании в 4 квартале прошлого года, и на 220% — минимальный объем суточной поставки газа в первом квартале 2020 года", — сообщает компания.

Отмечается, что для обеспечения нового уровня поставок газа на Чаяндинском месторождении, как и было запланировано, в 2020 году подготовлены новые производственные объекты. В частности, подключено более 100 очередных газовых скважин, расширены мощности действующей установки комплексной подготовки газа (УКПГ-3), обеспечен запуск установки предварительной подготовки газа (УППГ-2).
"Газпром" продолжает планомерную работу по наращиванию поставок газа на китайский рынок в соответствии с контрактными обязательствами для выхода на уровень плато в 38 миллиардов кубометров газа в год в предусмотренные контрактом сроки", — говорится в релизе.
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Компании , Газпром
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