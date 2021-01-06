«Газпром» снизил транзит через Украину 

Транзит российского газа через Украину снижен в начале января до 130 миллионов кубометров в сутки. Об этом сегодня заявил в Facebook глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

««Газпром» снизил транзит газа через Украину с ~180 млн в сутки (конец декабря) до ~130 млн в сутки (начало января)», — — пояснил он.

При этом он подчеркнул, что «Оператор ГТС Украины» готов обеспечить больший объем транзита при наличии соответствующих заявок.

Как сообщал «Рамблер», в ноябре 2020 года «Газпром» заявил о рекордных убытках. Убыток компании за период с января по сентябрь 2020 года составил 202,207 миллиарда рублей против прибыли в 1,1 триллиона рублей годом ранее.