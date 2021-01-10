Госкомпании обяжут доказывать эффективность работы

«Документ фиксирует требования к форме и содержанию таких отчётов. В них необходимо включать перечень ключевых показателей эффективности и порядок их расчёта, плановые и фактические показатели, причины отклонения от заданных значений. Такие отчёты госкомпании начнут публиковать за 2021 год», — говорится на сайте кабмина.