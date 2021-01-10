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Госкомпании обязали публиковать ключевые показатели эффективности 

RT на русском и ещё 13 1 час назад
Госкомпании обяжут доказывать эффективность работы
Фото: globallookpress.com
Государственные компании будут публиковать информацию о достижении ключевых показателей эффективности (КПЭ). Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Документ фиксирует требования к форме и содержанию таких отчётов. В них необходимо включать перечень ключевых показателей эффективности и порядок их расчёта, плановые и фактические показатели, причины отклонения от заданных значений. Такие отчёты госкомпании начнут публиковать за 2021 год», — говорится на сайте кабмина.

КПЭ разделены на финансовые, характеризующие прибыльность организации, и отраслевые, связанные с национальными целями развития.
В июне «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что в правительстве обсуждают возможность ограничения зарплат топ-менеджеров госкомпаний и корпораций, привязав их к короткому перечню показателей эффективности (KPI).
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Компании , Экономика , Михаил Мишустин
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