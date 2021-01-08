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Что станет с наследством создателя «Бабушки Агафьи» 

Мария Иванова 25 минут назад
Создатель «Рецептов бабушки Агафьи» Андрей Трубников выступал против того, чтобы оставлять состояние детям, и мечтал, чтобы его бренд запомнили. Об этом он рассказал в интервью Forbes в декабре 2020 года.

«Детям точно, если бы было состояние, не дал бы ничего. Пусть сами зарабатывают. Зачем детей своих портить?» — заявил Трубников.

Он рассказал, что одна из дочерей работает в его компании, другая учится в Японии, а сын продает товары для молодежи.
Трубников отмечал, что хотел бы оставить после себя бренд, и приводил в пример сырки «Б. Ю. Александров» предпринимателя Бориса Александров.

«Каждый раз покупаю его сырки и думаю: вот какой молодец был Александров. Вот в этом смысл жизни — что он жизнь прожил не зря. А все эти люди, которые купили себе бриллианты, картины какие-то и дома на Рублевке — кто их будет вспоминать потом?» — отмечал он.

Как сообщал «Рамблер», о смерти 61-летнего Трубникова стало известно 8 января.
Раскрыты детали смерти создателя «Рецептов бабушки Агафьи» Трубникова
СМИ писали, что он скончался в своем доме. Бизнесмену стало плохо после сна, он потерял сознание и домработница вызвала скорую помощь. Спасти Трубникова не удалось, он умер до приезда врачей. Точная причина смерти пока неизвестна.
Комментарии 2
Компании , Видео , Forbes
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