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«Газпром» отказался наращивать прокачку газа через Украину 

Украина.ру 1 час назад
«Газпром» отказался наращивать прокачку газа через Украину
Фото: ТАСС
Украинский газотранспортный коридор остается недозагруженным несмотря на повышение спроса на газ в ЕС и рост цен на европейских газовых хабах, сообщил «Интерфакс» 9 января со ссылкой на данные «Газпрома».
Как отмечается, российская компания в декабре прокачивала через украинскую газотранспортную сеть (ГТС) в среднем 183 млн куб. м в день, в январе же объемы трансфера упали до 124 млн куб. м в сутки.

«При этом "Газпром" отбирает максимальные объемы газа из подземных хранилищ в Европе. К примеру, из германского ПХГ "Реден" по квоте "Газпрома" отбирается максимально технически возможный объем газа — 49 млн куб. м в сутки», — уточняет агентство.

По его данным, Спотовая цена газа в Европе продолжила рост, в то время как европейская газовая отрасль входит в стрессовый режим работы, который в предыдущие годы приходился на сильнейшие холода.
Цена газа на голландском хабе TTF (контракт "на сутки вперед") с поставкой в понедельник выросла до $258 за тысячу кубометров после предыдущего пика в $253,5 с поставкой 5 января. Это максимальное значение за последние 23 месяца — с 25 января 2019 года.
В Испании, на которую обрушились снегопады, спотовая цена газа на местном хабе PVB выросла до $660 за тысячу кубометров — при том, что на начало года она составляла $274 за тыс. куб. м.
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Компании , Газпром , ЕС , Интерфакс
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