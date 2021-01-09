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Дуров заявил о массовом отказе пользователей от WhatsApp ради Telegram 

Майк Габриелян 1 час назад
Дуров заявил о массовом отказе пользователей от WhatsApp ради Telegram
Фото: РИА Новости
Во всем мире люди начали отказываться от мессенджера WhatsApp и переходить в Telegram. К этому привела новая политика — передача персональных данных клиентов WhatsApp в компанию Facebook. Об этом написал в своём канале основатель Telegram Павел Дуров.
Он отметил, что параллельно в Сети стали появляться боты, действующие в интересах WhatsApp и вбрасывающие фейки о Telegram.

«Недавно редакторы «Википедии» обнаружили несколько платных ботов, которые добавляли предвзятую информацию в статью о WhatsApp в «Википедии». Мы также обнаружили ботов, которые распространяют неточную информацию о Telegram в социальных сетях», — написал Дуров.

По его словам, боты распространяли три фейка: «исходный код Telegram не открыт», «Telegram — русский» и «связь в Telegram не зашифрована».
Личные данные пользователей WhatsApp будут переданы Facebook
Дуров подчеркнул, что код Telegram открыт с 2013 года, а чаты шифруются с момента запуска.

"Telegram не имеет серверов и офисов в России, более того, мессенджер был заблокирован чиновниками с 2018 по 2020 год", — добавил он.

Ранее «Рамблер» сообщал, что Дуров высказался о связи Telegram с Кремлем.
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Комментарии 6
Компании , Павел Дуров
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