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Илон Маск хочет распродать своё имущество ради заселения Марса 

News.ru 2 часа назад
Илон Маск распродаст имущество ради заселения Марса
Фото: Reuters
Распродать всё своё имущество ради заселения Марса решил самый богатый человек в мире, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск.
Маск считает, что строительство города на другой планете потребует существенных вложений средств. Это одна из причин, вынуждающих его распродавать имущество. Кроме того, он намерен показать, насколько решительно он настроен, сообщает издание Business Insider.

У меня не останется практически ничего ценного с финансовой точки зрения, не считая акций компаний, — цитирует его издание.

Маск добавил, что, если на работе возникнет напряжённая ситуация, он лучше буду спать прямо на фабрике или в офисе. Кроме того, он согласен, что нужно какое-то жилье для его детей. При этом он считает, что для этих целей можно снимать «или ещё что-нибудь».
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Ранее сообщалось, что состояние Маска на сегодняшний день оценивается в более чем $185 млрд Он обогнал основателя Amazon Джеффа Безоса.
Как писал NEWS.ru, SpaceX проводила тестовый полёт Starship для проверки систем старта и посадки космического корабля. Starship стартовал с полигона в районе Бока-Чика (штат Техас) в 17:45 по местному времени (1:45 мск). Как видно на кадрах трансляции, корабль успешно стартовал и набрал заданную высоту полёта за 5 минут. Затем аппарат начал спуск, а недалеко от поверхности Земли перешёл в вертикальное положение, чтобы совершить мягкую посадку. Однако в момент касания произошёл мощный взрыв, полностью уничтоживший прототип Starship.
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Комментарии 156
Компании , Джефф Безос , Илон Маск , Amazon , SpaceX
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