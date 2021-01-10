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СМИ: в Швеции испугались газовой войны с США из-за «Северного потока 2» 

Прайм 1 час назад
Победа на президентских выборах в США Джо Байдена чревата эскалацией газовой войны в непосредственной близости от Швеции, пишет издание Svenska Dagbladet (перевод Иносми).
Издание отмечает, что Байден — более жесткий противник российских газовых проектов в Балтийском море, чем Трамп. Новый президент США хочет, чтобы страны Европы вместо топлива из РФ покупали американский газ.
Трубоукладчики компании Allseas Group (Швейцария) уже были на широте побережья шведской провинции Сконе и датского острова Борнхольм. Они рассчитывали завершить работу по прокладке участка "Северного потока 2" примерно за 20 дней.
Прокладка «Северный поток — 2» возобновится в Дании 15 января
Планировалось, что уже к середине прошлого 2020 года российский газ потечет к потребителям в Европу по новому газопроводу, но за несколько дней до конца 2019 года Трамп подписал сразу несколько законов, которые грозили санкциями компаниям-участникам строительства "Северного потока 2".

"Схема поставок газа в Европу насчитывает сложную бизнес-сеть, которая охватывает множество стран. Целых 14 европейских стран удовлетворяют свыше половины своих потребностей в газе за счет поставок из России. Доходы идут Газпромэкспорту, который предоставляет их материнской компании, а на практике — российскому государству", — отмечают авторы издания.

Авторы пишут, что "Северный поток 2" строился с расчетами на рост импорта газа странами Евросоюза (ЕС) к 2035 году на 120 миллиардов кубометров в год. Когда (и если) газопровод будет введен в эксплуатацию, мощность "Северного потока 2" составит 55 миллиардов кубометров. Вместе "Северный поток" и "Северный поток 2" смогут поставлять в Европу 110 миллиардов кубометров газа.
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Компании , Видео , Джозеф Байден , ЕС
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