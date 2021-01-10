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Шведы предупредили о «газовой войне» США и России из-за «Северного потока-2» 

Павел Тиунов 1 час назад
Шведы предупредили о «газовой войне» США и России из-за «Северного потока-2»
Фото: РИА Новости
С приходом к власти Джо Байдена американское правительство может начнет проводить энергетическую политику «холодной войны» на Балтике, сообщает «ИноСМИ» со ссылкой на шведское издание Svenska Dagbladet. Американцы полагают, что реализация проекта российского газопровода «Северный поток-2» поставит в экономическую зависимость Укриану и большинство европейских стран.
Журналисты отмечают, что мощность трубопровода оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год. Вместе «Северный поток» и «Северный поток-2» смогут поставлять в Европу около 110 миллиардов кубометров «голубого топлива». Джо Байден, еще будучи вице-президентом, заявлял, что в случае запуска второго газопровода Европа станет еще более зависимой от российского топлива. Еще более обострится ситуация в Украине, добавлял он. По его мнению, «Северный поток-2» обойдет Незалежную, истощив ее бюджет отсутствием налоговых поступлений.

«Лучшая альтернатива — это поставки сжиженного природного газа из Америки», — говорил будущий президент США.

Шведы подчеркивают, что Байден неоднократно пытался давить на Стокгольм с требованием помешать строительству российского газопровода, но всякий раз терпел неудачу. На посту президента политик может резко изменить ситуацию, говорится в статье.

«Теперь конфликт из-за газа в Балтийском море рискует обостриться», — написал автор.

В Федеральном энергетическом агентстве США «Северный поток-2» уже называют «инструментом российской агрессии». Байден в свою очередь назвал строительство газопровода «плохой идеей» и выразил намерение «бороться за энергетическую независимость Европы». Эксперты полагают, что главной целью американского президента станет остановка строительства «Северного потока-2» под прикрытием национальной безопасности США и их ближайших союзников.
Видео дня. Авиаперевозчики повысили цены на билеты в Москву с российских курортов
Комментарии
Компании , Джозеф Байден , InoSMI.Ru
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