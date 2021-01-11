Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
28.12 – 04.01
$
74.00
90.65
Индексы и котировки Brent
51.39
+0.12 Золото
1879.48
–0.01 РТС
1366.76
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.12
1.2181
–0.0066
18.12
1.2246
21.12

Число проверок бизнеса может вырасти в 2021 году 

Банки.ру и ещё 1 55 минут назад
В МЭР заявили о росте числа проверок бизнеса в 2021 году
Фото: РИА Новости
Количество контрольных мероприятий в отношении бизнеса в 2021 году увеличится, заявил в интервью «Известиям» замминистра экономического развития Алексей Херсонцев.

«Если жить в парадигме, что число проверок имеет значение, то их число однозначно вырастет. В 2020-м ведомства и службы проводили намного меньше контрольных мероприятий, и в 2021 году они планируют начать потихоньку наверстывать упущенное: не потому что руки чешутся, а потому что уже действительно пора сходить и посмотреть на некоторые объекты. То есть существует отложенный спрос», — сообщил Херсонцев.

По его словам, в первую очередь проверяющие придут из МЧС, Роспотребнадзора, Роструда и Россельхознадзора.

«Это вполне объяснимо, ведь перечисленные организации — ключевые контролеры, которые проводят больше всего проверок. Однако у Минэкономразвития есть задача не допустить резкого роста контрольных мероприятий, она прописана в общенациональном плане восстановления экономики. И я уверен, что этого не произойдет, так как правительство продлило мораторий на плановые проверки малого бизнеса на весь 2021 год. Да, он не касается внепланового контроля, но давайте не будем забывать, что любая внеплановая проверка должна иметь под собой серьезное основание», — пояснил замминистра экономического развития.

Он отметил, что в 2021 году вступает в силу закон «О государственном и муниципальном контроле», который закрепляет риск-ориентированный подход к проверкам.

«Это значит, что для каждого вида надзора будут определены основные риски, проверять будут прежде всего те организации, где их больше. Причем риски далеко не всегда зависят от размера компании: намного важнее, например, насколько опасные механизмы использует предприниматель, каковы показатели интенсивности его производства. Мы рассчитываем, что при таком подходе проверки будут больше направлены на профилактику нарушений, а выездные контрольные мероприятия и вовсе станут редкостью. То, что раньше делалось при помощи проверок, теперь будет осуществляться другими, менее затратными для предпринимателей способами, например мониторингом, наблюдением», — рассказал Херсонцев.

«Наша идеальная модель — «обязательные требования всеми соблюдаются, никого не проверяют». Понятно, что так никогда не будет, но мы планируем обеспечить максимальное соблюдение предписаний с минимальным количеством контактов между органами власти и бизнесом», — заявил он.
Видео дня. Биткоин выше $41 тысячи - исторический максимум
Банки.ру: последние новости
Банк ДОМ.РФ и МСП Банк планируют объединить за полгода Банк ДОМ.РФ и МСП Банк планируют объединить за полгода ФАС предложила помечать сделанные в РФ товары западных брендов ФАС предложила помечать сделанные в РФ товары западных брендов Правительство установило величину прожиточного минимума на 2021 год Правительство установило величину прожиточного минимума на 2021 год
Комментарии
Компании , Экономика , Алексей Херсонцев , Россельхознадзор , МЧС , Роструд , Роспотребнадзор , Минэкономразвития , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение