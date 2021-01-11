В МЭР заявили о росте числа проверок бизнеса в 2021 году

Количество контрольных мероприятий в отношении бизнеса в 2021 году увеличится, заявил в интервью «Известиям» замминистра экономического развития Алексей Херсонцев

«Если жить в парадигме, что число проверок имеет значение, то их число однозначно вырастет. В 2020-м ведомства и службы проводили намного меньше контрольных мероприятий, и в 2021 году они планируют начать потихоньку наверстывать упущенное: не потому что руки чешутся, а потому что уже действительно пора сходить и посмотреть на некоторые объекты. То есть существует отложенный спрос», — сообщил Херсонцев.

Роспотребнадзора, Роструда и Россельхознадзора. По его словам, в первую очередь проверяющие придут из МЧС

«Это вполне объяснимо, ведь перечисленные организации — ключевые контролеры, которые проводят больше всего проверок. Однако у Минэкономразвития есть задача не допустить резкого роста контрольных мероприятий, она прописана в общенациональном плане восстановления экономики. И я уверен, что этого не произойдет, так как правительство продлило мораторий на плановые проверки малого бизнеса на весь 2021 год. Да, он не касается внепланового контроля, но давайте не будем забывать, что любая внеплановая проверка должна иметь под собой серьезное основание», — пояснил замминистра экономического развития.

Он отметил, что в 2021 году вступает в силу закон «О государственном и муниципальном контроле», который закрепляет риск-ориентированный подход к проверкам.

«Это значит, что для каждого вида надзора будут определены основные риски, проверять будут прежде всего те организации, где их больше. Причем риски далеко не всегда зависят от размера компании: намного важнее, например, насколько опасные механизмы использует предприниматель, каковы показатели интенсивности его производства. Мы рассчитываем, что при таком подходе проверки будут больше направлены на профилактику нарушений, а выездные контрольные мероприятия и вовсе станут редкостью. То, что раньше делалось при помощи проверок, теперь будет осуществляться другими, менее затратными для предпринимателей способами, например мониторингом, наблюдением», — рассказал Херсонцев.

«Наша идеальная модель — «обязательные требования всеми соблюдаются, никого не проверяют». Понятно, что так никогда не будет, но мы планируем обеспечить максимальное соблюдение предписаний с минимальным количеством контактов между органами власти и бизнесом», — заявил он.