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Мировые бренды захотели обязать помечать товары для России 

Лера Букина 1 час назад
ФАС предложила обязать мировые бренды помечать товары для России
Фото: РИА Новости
В Федеральной антимонопольной службе РФ (ФАС) считают, что в России продукция международных брендов должна быть дополнительным образом промаркирована в том случае, если качество товаров отличается от европейских аналогов, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Так, служба предлагает узаконить дополнительные, более информативные пометки на упаковках. Что касается содержания, то организации могут выбрать его самостоятельно. Необходимо лишь предварительно согласовать текст с ФАС.
В ведомстве отмечают, что реализацию товаров, состав и свойства которых отличаются от продающихся под тем же брендом за рубежом, необходимо считать недобросовестной конкуренцией. Исключением, как отмечается, могут быть случаи, если на упаковке сделана специальная пометка. В ФАС подчеркивают, что данные положения стоит внести в закон «О защите конкуренции».
В ФАС считают, что покупатели в России также акцентируют внимание на мировой репутации бренда, когда делают выбор между продукцией мировых и российских брендов.

«Если качество товаров международных производителей не соответствует европейским образцам, то их преимущество перед другими изготовителями является необоснованным», — подчеркнули в ведомстве.

Как отметил исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Алексей Поповичев, действующее законодательство Евразийского экономического союза (ЕАЭС) уже предусматривает, что всю продукцию, выпускаемую в оборот на территории стран-участниц союза, в обязательном порядке маркируют знаком EAC. Это значит, что товары соответствуют техническим регламентам и компании подтвердили это. Таким образом, требование, которое предлагает ФАС, избыточно, считает эксперт.
Ранее «Рамблер» сообщал, что вице-премьер Алексей Оверчук поручил ведомствам разработать механизмы, с помощью которых можно будет оценивать и сравнивать качество товаров, продающихся в РФ и за рубежом.
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Комментарии 1
Компании , Алексей Оверчук , Алексей Поповичев , ФАС , ЕАЭС , газета "Известия"
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