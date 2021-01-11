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Мишустин объявил о снижении ставки по льготным кредитам для малого бизнеса и самозанятых 

ТК «Звезда» и ещё 6 2 часа назад
Мишустин снизил ставки по льготным кредитам для бизнеса
Фото: ТАСС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами сообщил, что подписал постановление о снижении ставки по льготным кредитам для малого бизнеса и самозанятых.

«Таким образом, сейчас льготные кредиты будут выдаваться под 7% годовых», — рассказал глава кабмина в ходе совещания.

Изначально ставка по таким кредитам составляла 8,5%. По новым правилам, ее максимальный размер не должен быть больше ключевой ставки Центробанка, увеличенной на 2,75%. Регулятором было установлено значение 4,25% годовых.
Также Мишустин объяснил, что данное решение позволит предпринимателям уменьшить долговую нагрузку и пополнить оборотные средства. Кроме того, по словам премьера, принятая мера даст больше возможностей для развития бизнеса.
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