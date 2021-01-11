Тиньков заявил о невозможности найти покупателя на «Тинькофф» 

Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков в интервью Forbes рассказал о срыве сделки TCS Group с «Яндексом». Как сообщил предприниматель, это произошло из-за отказа технологического гиганта от объединения и желания «Яндекса» полностью купить банк, пишет РБК.
По словам Тинькова, переговоры по заключению сделки длились четыре месяца. Он также подчеркнул, что совершенно любой бизнес можно продать, а в случае с «Тинькофф» продажа должна произойти по высокой и справедливой цене.
По его мнению, после «Яндекса» вряд ли найдется тот, кто сможет себе позволить купить «такую махину», как «Тинькофф».
«Мы стоим свыше $6 млрд, не уверен, что кто-то имеет возможность заплатить столько. Так что мы будем дальше расти сами, строить капитализацию в $10–15 млрд и платить большие дивиденды нашим акционерам», — отметил предприниматель.