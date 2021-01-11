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Тиньков заявил о невозможности найти покупателя на «Тинькофф» 

Лера Букина 18 минут назад
Тиньков заявил о невозможности найти покупателя на «Тинькофф»
Фото: ТАСС
Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков в интервью Forbes рассказал о срыве сделки TCS Group с «Яндексом». Как сообщил предприниматель, это произошло из-за отказа технологического гиганта от объединения и желания «Яндекса» полностью купить банк, пишет РБК.
По словам Тинькова, переговоры по заключению сделки длились четыре месяца. Он также подчеркнул, что совершенно любой бизнес можно продать, а в случае с «Тинькофф» продажа должна произойти по высокой и справедливой цене.
По его мнению, после «Яндекса» вряд ли найдется тот, кто сможет себе позволить купить «такую махину», как «Тинькофф».

«Мы стоим свыше $6 млрд, не уверен, что кто-то имеет возможность заплатить столько. Так что мы будем дальше расти сами, строить капитализацию в $10–15 млрд и платить большие дивиденды нашим акционерам», — отметил предприниматель.

Ранее «Рамблер» сообщал, что глобальные депозитарные расписки головной компании Тинькофф-банка TCS Group Holding впервые превысили 3000 рублей за штуку, обновив исторический максимум на Мосбирже.
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Комментарии 1
Компании , Олег Тиньков , Тинькофф банк , Яндекс , Московская биржа , Forbes
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