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Эксперты оценили динамику зарплат в России 

Прайм 1 час назад
Треть компаний в РФ повысила зарплату в течение последнего полугода
Фото: РИА Новости
Зарплаты выросли в течение последнего полугода в 36% компаний в РФ, в конце ноября 2020 года таковых было лишь 16%, показало исследование онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
Исследование основано на данных опроса 1,6 тысячи представителей экономически активного населения старше 18 лет, имеющих постоянную работу из 320 населенных пунктов всех округов РФ, а также 0,5 тысячи менеджеров по персоналу из 142 населенных пунктов. Исследование проводилось с 6 по 11 января 2021 года.

"В конце ноября о планах повышения заработной платы персоналу рассказал каждый пятый работодатель (21%), при этом в течение последнего полугодия уже было повышение зарплат в 16% компаний, а еще 22% увеличивали или индексировали зарплаты в течение последних 6-12 месяцев. По состоянию на начало января заработная плата персоналу была повышена в течение последнего полугодия уже в 36% предприятий и организаций", — говорится в исследовании.

По мнению авторов исследования, повышение заработной платы может касаться отдельных категорий персонала, а размер прибавки в компании может варьироваться, поэтому для оценки величины повышения зарплаты, опрашивали работающих граждан, на чьих предприятиях в течение последнего года проводилось повышение или индексация зарплат.
Судя по опросам, средний размер прибавки к заработной плате за минувший год составил 8%.

"Почти каждый второй работающий россиянин (48%) получил прибавку менее 5%. Справедливой же величиной прибавки к своей зарплате среднестатистический россиянин считает 27%", — выяснили аналитики.

На премии по итогам года в конце ноября рассчитывали 27% трудоустроенных граждан. В январе о факте получения премии рассказали 28%. Аналитики отметили, что женщин премировали чаще мужчин (30 и 25%), а молодежь — чаще старшего поколения (31% среди респондентов до 24 лет и 24% среди россиян старше 45 лет). Россияне с зарплатой от 80 тысяч рублей в ноябре рассчитывали на премию чаще всего (36%), но премировали лишь 25%.
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Компании , Личный счет , РИА Новости
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