Deutsche Bank прекратит бизнес с Трампом из-за штурма Капитолия

По его сведениям, Deutsche Bank решил прекратить все деловые отношения с Трампом и его компанией Trump Organization. Как отмечает агентство, задолженность действующего президента США в банке составляет более $300 млн, он должен выплатить ее до 2024 года. В декабре прошлого года начальник профильного отдела банка Розмари Враблик, которая способствовала получению этих кредитов и осуществляла коммуникацию Трампа с Deutsche Bank, подала в отставку без объяснения причин.

Signature Bank после прошедших беспорядков закрыл два личных счета Трампа, на которых находилось порядка $5,3 млн Помимо этого, банк призвал действующего главу Белого дома досрочно сложить с себя полномочия.