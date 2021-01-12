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Bloomberg: два банка отказались работать с Трампом после беспорядков в Капитолии 

ТАСС и ещё 6 28 минут назад
Deutsche Bank прекратит бизнес с Трампом из-за штурма Капитолия
Фото: Reuters
Deutsche Bank и Signature Bank отказались от сотрудничества с действующим президентом США Дональдом Трампом после беспорядков, устроенных его сторонниками в здании Конгресса США. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg.
По его сведениям, Deutsche Bank решил прекратить все деловые отношения с Трампом и его компанией Trump Organization. Как отмечает агентство, задолженность действующего президента США в банке составляет более $300 млн, он должен выплатить ее до 2024 года. В декабре прошлого года начальник профильного отдела банка Розмари Враблик, которая способствовала получению этих кредитов и осуществляла коммуникацию Трампа с Deutsche Bank, подала в отставку без объяснения причин.
Signature Bank после прошедших беспорядков закрыл два личных счета Трампа, на которых находилось порядка $5,3 млн Помимо этого, банк призвал действующего главу Белого дома досрочно сложить с себя полномочия.

"Мы полагаем, что отставка президента Соединенных Штатов будет правильным решением в интересах нашего народа", — приводит агентство заявление компании.

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Комментарии
Компании , Дональд Трамп , ДОЙЧЕ Банк , Конгресс США , Bloomberg
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