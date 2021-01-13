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В России 68% компаний используют искусственный интеллект 

Банки.ру 4 часа назад
В России 68% компаний используют искусственный интеллект
Фото: РИА Новости
Искусственный интеллект (ИИ) в своей работе к концу 2020 года использовали 68% российских компаний крупного и верхнего сегмента среднего бизнеса, пишут «Известия». Такие данные содержатся в совместном исследовании TAdviser, Huawei и «Техносерв». Еще 24% предприятий планируют запуск проектов в ближайшие два-три года. Более трети (38%) респондентов, в силу своей специфики учитывают санкционные риски при выборе платформы для работы с ИИ, отмечается в исследовании. В документе подчеркивается, что еще более четверти планируют в скором времени перейти на такой же принцип закупок решений.
В прошлом году более половины представителей бизнеса (52%) увеличили бюджет на работу с ИИ на 10—20%, выяснили эксперты. Наращивают инвестиции те компании, которые уже получили эффект от использования технологий за счет увеличения выручки или сокращения расходов. Траты бизнеса на внедрение ИИ могут вырасти более чем на 50% в ближайшие два-три года.
Как рассказали в сети гипермаркетов «Лента», ИИ применяется для планирования запасов на складах, для подбора персонала, а в перспективе — с помощью системы распознавания изображений планируется отслеживать наличие товаров на полках. Для этих же целей ИИ собирается использовать X5 Retail Group. ВТБ использует искусственный интеллект в работе голосовых помощников и чат-ботов, а также при формировании предложений и принятии решений по кредитам. В банке «Открытие» на основе ИИ уже запущены пилоты оценки эмоций клиента при обслуживании в отделении, эксперименты по «чтению» и «пониманию» документов в свободной форме. «Билайн» использует ИИ, чтобы выбрать наилучшее место расположения магазинов, а также таргетирует таким образом рекламу. «Ростелеком» работает над решением для кибербезопасности и предиктивной аналитики аварий на сети и оборудовании. По словам экспертов, наиболее важные достижения ИИ-технологий заключаются в повышении безопасности и возможности использования больших данных, например для развития «Умного города». Наибольшую проблему в развитии роботизированных технологий эксперты видят в сложности сохранить конфиденциальность персональных данных. Часто происходят утечки такой информации, порой даже невозможно определить ее источник. Также основная проблема — в нарушении свободной конкуренции при внедрении ИИ крупными компаниями. Одним из рисков внедрения ИИ эксперты считают сокращение рабочих мест.
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Комментарии
Компании , Банк ВТБ , X5 Retail Group , Ханты-Мансийский банк "Открытие" , газета "Известия"
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