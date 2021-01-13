В России 68% компаний используют искусственный интеллект 

Искусственный интеллект (ИИ) в своей работе к концу 2020 года использовали 68% российских компаний крупного и верхнего сегмента среднего бизнеса, пишут «Известия» . Такие данные содержатся в совместном исследовании TAdviser, Huawei и «Техносерв». Еще 24% предприятий планируют запуск проектов в ближайшие два-три года. Более трети (38%) респондентов, в силу своей специфики учитывают санкционные риски при выборе платформы для работы с ИИ, отмечается в исследовании. В документе подчеркивается, что еще более четверти планируют в скором времени перейти на такой же принцип закупок решений.

В прошлом году более половины представителей бизнеса (52%) увеличили бюджет на работу с ИИ на 10—20%, выяснили эксперты. Наращивают инвестиции те компании, которые уже получили эффект от использования технологий за счет увеличения выручки или сокращения расходов. Траты бизнеса на внедрение ИИ могут вырасти более чем на 50% в ближайшие два-три года.