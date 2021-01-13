Банки отказались раскрывать причины отказов в кредитах 

Банки обратились к депутатам с просьбой не менять нынешний порядок выдачи кредитов, пишет РБК. Участники рынка выступили против того, чтобы раскрывать клиентам причины отказов по заявкам, следует из письма Ассоциации банков России (АБР) главе комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову

Обращение АБР — реакция кредитных организаций на поправки в закон «О потребительском кредите», внесенные в Госдуму в конце октября парламентом Калмыкии.

На сегодняшний день у банков есть полномочия отказываться от заключения кредитного договора без объяснений. Законопроектом подразумевается обязать кредиторов давать несостоявшимся заемщикам «мотивированное объяснение с причинами отказа».

В АБР подчеркивают, что раскрытие несостоявшимся заемщикам причин отказов в выдаче ссуд — крайне затруднительная задача из-за коммерческой тайны. По мнению начальника правового управления ассоциации Сергея Клименко, данная ситуация может привести к раскрытию скоринговых моделей.

Кроме того, у ряда участников рынка есть сомнения, что их разъяснения будут полезны потенциальным заемщикам.

«Скоринговые модели у банков разные: один кредитор откажет по одному основанию, другой — по иным причинам. Единого подхода нет, все превратится в кашу, клиенты еще больше запутаются», — отмечает Клименко.

Также эксперты АБР придерживаются мнения, что россияне могут самостоятельно оценивать свои шансы на получение кредитов, например, запросить свою кредитную историю и оценить свою платежную нагрузку.

По мнению директора департамента розничных рисков банка «Зенит» Александра Шорникова, при раскрытии подходов к скорингу есть риск, что заемщики начнут подстраивать свое поведение ради улучшения личных рейтингов.